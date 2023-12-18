التنمية الحضرية: مشروعات الإسكان التي يقدمها الصندوق تناسب كل المستويات

تحدث المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عن تطوير القاهرة التاريخية.

وقال المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "أون إي"،: "إعادة البريق للقاهرة التاريخية هدف مهم، ومدة التطوير أطول عشان بنشتغل في أزقة وشوارع ضيقة ومش عاوزين نضايق الناس".

وأضاف المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية،: "تطوير القاهرة التاريخية استغرق وقتا أطول ووضع له خطة أطول نظرا لطبيعة العمل في شوارع القاهرة التاريخية والتي تحوي أحياء ضيقة وأزقة".

وأشار: "الشغل مش بيبان بسرعة في القاهرة التاريخية، لأننا بنشغل في حواري وأزقة ضيقة بنشتغل بهدوء من غير مانزهق الناس ومن غير مالناس تضيق من غلق شوارع او غيره".

واسترسل: "مشروعات الإسكان التي يقدمها الصندوق تناسب كل المستويات"، مشيرا إلى أن مشروع مساكن تطوير عواصم المحافظات لا يوجد فيه اشتراطات والطرح حر ولا يوجد كراسة شروط.