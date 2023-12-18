عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنمية الحضرية: مشروعات الإسكان التي يقدمها الصندوق تناسب كل المستويات

التنمية الحضرية
التنمية الحضرية

تحدث المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، عن تطوير القاهرة التاريخية.

 

وقال المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "أون إي"،: "إعادة البريق للقاهرة التاريخية هدف مهم، ومدة التطوير أطول عشان بنشتغل في أزقة وشوارع ضيقة ومش عاوزين نضايق الناس".

 

وأضاف المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية،: "تطوير القاهرة التاريخية استغرق وقتا أطول ووضع له خطة أطول نظرا لطبيعة العمل في شوارع القاهرة التاريخية والتي تحوي أحياء ضيقة وأزقة".

 

وأشار: "الشغل مش بيبان بسرعة في القاهرة التاريخية، لأننا بنشغل في حواري وأزقة ضيقة  بنشتغل بهدوء من غير مانزهق الناس ومن غير مالناس تضيق من غلق شوارع او غيره".

 

واسترسل: "مشروعات الإسكان التي يقدمها الصندوق تناسب كل المستويات"، مشيرا إلى أن مشروع مساكن تطوير عواصم المحافظات لا يوجد فيه اشتراطات والطرح حر ولا يوجد كراسة شروط.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

الزراعة تكشف المستور في قضية البصل: الكميات المضبوطة لا يمكن تخيلها

محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية|ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

صدمة في الزمالك.. هيئة المفوضين تقضي بـ استبعاد حسام المندوه من مجلس الإدارة

السيسي في طريقه لولاية ثالثة.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الانتخابات اليوم

بعد قرار زيادة المعاشات.. هؤلاء لهم الحق في الجمع بين معاشين بالقانون

ترشيحاتنا

مفاجأة.. العثور على أجهزة تنصت في مكتب قائد الجيش الأوكراني

إصابة كهربا واستبعاد موديست| كولر يضطر لتجهيز هذا اللاعب لقيادة هجوم الأهلي أمام فلومينينسي

لهذا السبب.. إيقاف جديد للقيد داخل نادي الزمالك

لو نسيتها.. كيفية إعادة تعيين كلمة مرور إنستجرام

محمود شوقي: الخطيب طالب لاعبي الأهلي بالتمسك بالحلم

على طريقة جورجينا.. أسماء جلال تثير الجدل بحجاب مكشوف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة جورجينا.. أسماء جلال تثير الجدل بحجاب مكشوف

ثورة البشرات.. كيف واجه المسلمون في اسبانيا التحولات الدينية الإجبارية..تفاصيل تاريخية مدهشة

العمر مجرد رقم.. ليلى علوى تثير الجدل بمهرجان الجونة

توقع فوز الأهلي على الاتحاد.. فيديو مذهل لـ أمح العالمي أثناء أدائه مناسك العمرة

فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

مفيش استثناءات .. زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ