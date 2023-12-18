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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ينافس الفلاجشيب.. وحش سامسونج بمواصفات جبارة وسعر مناسب

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A34

يسعى الكثيرون إلى شراء هواتف الفلاجشيب من الفئة الرائدة ولكن ارتفاع أسعارها الكبير دائمًا ما يجعلها عقبة مما يدفعهم إلى شراء هواتف الفئة المتوسطة والتي غالبا ما تكون هناك فجوة كبيرة بين مواصفاتها ومواصفات الفلاجشيب. 

 

ويوفر هاتف Galaxy A34 من شركة سامسونج إمكانات متميزة للغاية تجعله يقترب من هواتف الفلاجشيب، حيث يقدم كاميرا فائقة الدقة وبطارية كبيرة وأيضا معالج قوي، بالإضافة إلى سعر مناسب.   

 

وجاء هاتف Galaxy A34 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5. 

 

ويقدم هاتف Galaxy A34، كاميرا خلفية ثلاثية، تضم مستشعرا أساسيا بدقة 48 ميجابكسل، مع مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

 

ويحتوي سامسونج Galaxy A34 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات، مع نظام التشغيل Android 13.

 

ويعمل سامسونج Galaxy A34 بمعالج من نوع Dimensity 1080، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للزيادة إلى 1 تيرابايت عبر microSD.

 

سعر هاتف سامسونج Galaxy A34

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A34 في السوق المصري حوالي 11 ألف و 699 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

 

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