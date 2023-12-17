وفر 10 آلاف جنيه.. أفضل بديل لهاتف سامسونج Galaxy S23

تقدم شركة سامسونج بديل قوي لهاتف Galaxy S23 الرائدة مع فئة FE والتي تتميز بمواصفات كبيرة مع تصميم شبابي، وأيضا سعر أرخص كثيرا، حيث يمكن لهاتف Galaxy S23 FE تحقيق أفضل معادلة ممكنة وهي الجمع بين بديل للمواصفات الممتازة والسعر المناسب.

الفرق في السعر بين هاتفي Galaxy S23 و Galaxy S23 FE

ويبلغ الفارق السعري بين هاتفي Galaxy S23 الأغلى و Galaxy S23 FE الأرخص حوالي 10 آلاف جنيه مصري.

سعر هاتف سامسونج Galaxy S23

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy S23 في السوق المصري بسعر حوالي 34 ألف و750 جنيهًا مصريًا، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

سعر هاتف سامسونج Galaxy S23 FE

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy S23 FE في السوق المصري بسعر حوالي 24 ألف و999 جنيهًا مصريًا، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S23 FE

وحصل على شاشة مقاومة للغبار والماء من نوع AMOLED قياس 6.3 بوصة تحمل جودة عرض +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 12 ميجابكسل ووحدة تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم للشحن السلكي 25 وات والشحن اللاسلكي 15 وات، كما يوفر الهاتف 4 سنوات من تحديثات أندرويد الأمنية .

ويعمل بمعالج مميز من شركة سامسونج من نوع Exynos 2200 مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت رام، وتخزين بسعة 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل Android 13.