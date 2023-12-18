أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يدعو الدول المتقدمة لكثرة الإنجاب.. وهونر تطلق هاتفها Honor X8b في السعودية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
نواجه خطر فناءها ..إيلون ماسك يدعو الدول المتقدمة لكثرة الإنجاب
دعا الملياردير إيلون ماسك إلى إنجاب الأطفال بكثرة قائلاً إن إنجاب المزيد من الأطفال هو السبيل الوحيد للسيطرة على الانخفاض السكاني الذي يهدد اقتصادات العديد من الدول المتقدمة.
أبسط طريقة لإرسال موقعك المباشر على واتساب WhatsApp
بفضل نظام تحديد المواقع العالمي GPS، والهواتف الذكية، وتطبيقات المراسلة مثل واتساب WhatsApp، فإن إظهار مكان تواجدك للأشخاص لا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.
شركة Asus تؤكد موعد إطلاق هواتفها العملاقة ROG Phone 8
أكدت شركة Asus الموعد الرسمي لإطلاق مجموعة هواتفها المميزة Asus ROG Phone 8 والمخصصة للألعاب حيث ستضم الهواتف عددًا من المواصفات الكبيرة أبرزها أفضل معالج لهواتف الأندرويد في 2024.
لو نسيتها.. كيفية إعادة تعيين كلمة مرور إنستجرام
تعد إعادة تعيين كلمة مرور Instagram إنستجرام أو تغييرها أمرًا مربكًا، وإذا تم منعك من الوصول إلى حسابك على إنستجرام لأنك نسيت كلمة المرور الخاصة بك، أو إذا كنت ترغب فقط في تغيير كلمة المرور الخاصة بك.
ينافس الفلاجشيب.. وحش سامسونج بمواصفات جبارة وسعر مناسب
يسعى الكثيرون إلى شراء هواتف الفلاجشيب من الفئة الرائدة ولكن ارتفاع أسعارها الكبير دائمًا ما يجعلها عقبة مما يدفعهم إلى شراء هواتف الفئة المتوسطة والتي غالبا ما تكون هناك فجوة كبيرة بين مواصفاتها ومواصفات الفلاجشيب.
هونر تطلق هاتفها الشبابي Honor X8b في السعودية بمواصفات مميزة
أطلقت شركة Honor هونر الصينية أحدث هواتفها للفئة المتوسطة Honor X8b، في المملكة العربية السعودية، حيث يتميز الهاتف بالعديد من التحسينات والترقيات.