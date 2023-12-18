أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يدعو الدول المتقدمة لكثرة الإنجاب.. وهونر تطلق هاتفها Honor X8b في السعودية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



دعا الملياردير إيلون ماسك إلى إنجاب الأطفال بكثرة قائلاً إن إنجاب المزيد من الأطفال هو السبيل الوحيد للسيطرة على الانخفاض السكاني الذي يهدد اقتصادات العديد من الدول المتقدمة.



بفضل نظام تحديد المواقع العالمي GPS، والهواتف الذكية، وتطبيقات المراسلة مثل واتساب WhatsApp، فإن إظهار مكان تواجدك للأشخاص لا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



أكدت شركة Asus الموعد الرسمي لإطلاق مجموعة هواتفها المميزة Asus ROG Phone 8 والمخصصة للألعاب حيث ستضم الهواتف عددًا من المواصفات الكبيرة أبرزها أفضل معالج لهواتف الأندرويد في 2024.



تعد إعادة تعيين كلمة مرور Instagram إنستجرام أو تغييرها أمرًا مربكًا، وإذا تم منعك من الوصول إلى حسابك على إنستجرام لأنك نسيت كلمة المرور الخاصة بك، أو إذا كنت ترغب فقط في تغيير كلمة المرور الخاصة بك.



يسعى الكثيرون إلى شراء هواتف الفلاجشيب من الفئة الرائدة ولكن ارتفاع أسعارها الكبير دائمًا ما يجعلها عقبة مما يدفعهم إلى شراء هواتف الفئة المتوسطة والتي غالبا ما تكون هناك فجوة كبيرة بين مواصفاتها ومواصفات الفلاجشيب.



أطلقت شركة Honor هونر الصينية أحدث هواتفها للفئة المتوسطة Honor X8b، في المملكة العربية السعودية، حيث يتميز الهاتف بالعديد من التحسينات والترقيات.