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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. بدء التصويت في انتخابات مجالس المحافظات بعد غياب 10سنوات

صدى البلد

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في العراق، اليوم الاثنين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات، بعد غيابها لمدة 10 سنوات،حيث كانت الإنتخابات الأخيرة في عام 2013.

وبدأ التصويت في تلك الانتخابات في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.
وكان قد انتهى، امس الأحد، التصويت الخاص، إذ أدلى عناصر قوات الأمن من الجيش والشرطة، والنازحون، ونزلاء السجون، بأصواتهم، فيما تدلي باقي فئات الشعب بأصواتها الاثنين، في 7166 مركز اقتراع.

وأكدت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، اكتمال جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات التي يتنافس فيها 5900 مرشح على 275 مقعداً في 15 محافظة.

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