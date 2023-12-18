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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: مصرع 100 جندي أوكراني جنوب دونيتسك خلال 24 ساعة

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أكد المتحدث باسم مجموعة "الشرق" القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية ألكسندر جوردييف، أن القوات الأوكرانية تكبدت نحو 100 جندي في اتجاه جنوب دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال جوردييف، في تصريحات نقلتها وكالة “تاس” الروسية "خلال القتال المضاد للبطاريات، دمرت أطقم المجموعة القتالية محطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "ايه إن/ تي بي كيو-50" في أوجليدار، ومدفع هاوتزر من طراز دي-20 في زيليونوي بول، وطاقمي مدفع هاون في ستارومايورسكوي".

وأضاف جوردييف "بالإضافة إلى ذلك، بلغت خسائر أوكرانيا 3 مركبات، و9 نقاط إطلاق نار طويلة المدى، وسقوط نحو 100 مسلح بين قتيل وجريح".

وأشار جوردييف إلى أنه تم إحباط تسليم الإمدادات إلى مواقع لواء الدفاع الإقليمي 128 بالقرب من ستارومايورسكوي؛ كما دمرت مسيرات من طراز "لانتسيت" دبابة من طراز "تي-72" قرب زيليوني جاي، ومنظومة مدفعية من طراز جفوزديكا قرب كونستانتينوفكا، ومدفع هاوتزر من طراز إم 777 في أنتونوفكا.

دونيتسك روسيا أوكرانيا وروسيا القوات الأوكرانية دبابة

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