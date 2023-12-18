تصعيد خطير .. سرايا القدس تعلن السيطرة على طائرة إسرائيلية

أعلنت سرايا القدس، اليوم الإثنين، أنها سيطرت على طائرة صهيونية استطلاعية تابعة لسلاح المشاة شرق خان يونس جنوبي غزة.



وكانت قد قصفت قوات الاحتلال اليوم الإثنين ،منازل عائلتي البرش و علوان بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.



و أسفر القصف عن وقوع أكثر من 30 شهيدا و100 مفقود.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل 4 جنود في المعارك الدائرة بقطاع غزة.



وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنديا قد أصيب جراء المعارك في قطاع غزة.



وكانت كشفت قناة “كان” العبرية، اليوم الإثنين، عن وفاة جنود عقب إصابتهم بجراح خطرة خلال المعارك البرية بغزة، عقب إصابتهم ببكتيريا مقاومة داخل المستشفيات "الإسرائيلية".