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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يعلن الهجوم على 150 هدفًا في غزة

صدى البلد

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن سلاح البحرية التابع لهم هاجم أهدافًا تابعة لحماس وأخرى مساندة للقوات البرية على شواطئ غزة.


وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلا :"هاجمنا ما يزيد عن 150 هدفًا إرهابيًا في غزة على مدار ال 24 ساعة الماضية جوًا وبحرًا وبرًا".


وأعلنت سرايا القدس، اليوم الإثنين، أنها سيطرت على طائرة صهيونية استطلاعية تابعة لسلاح المشاة شرق خان يونس جنوبي غزة.


وكانت قد قصفت قوات الاحتلال اليوم الإثنين ،منازل عائلتي البرش و علوان بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.


و أسفر القصف عن وقوع أكثر من 30 شهيدا و100 مفقود.


وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل 4 جنود في المعارك الدائرة بقطاع غزة.
وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنديا قد أصيب جراء المعارك في قطاع غزة.


وكانت كشفت قناة “كان” العبرية، اليوم الإثنين، عن وفاة جنود عقب إصابتهم بجراح خطرة خلال المعارك البرية بغزة، عقب إصابتهم ببكتيريا مقاومة داخل المستشفيات "الإسرائيلية".

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