الجيش الإسرائيلي يطلق النار على طفل فلسطيني في الضفة الغربية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، إصابة طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وقصفت قوات الاحتلال اليوم الإثنين ،منازل عائلتي البرش و علوان بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 30 شهيدا و100 مفقود.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقتل 4 جنود في المعارك الدائرة بقطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنديا قد أصيب جراء المعارك في قطاع غزة.

وكشفت قناة “كان” العبرية، اليوم الإثنين، عن وفاة جنود عقب إصابتهم بجراح خطرة خلال المعارك البرية بغزة، عقب إصابتهم ببكتيريا مقاومة داخل المستشفيات "الإسرائيلية".