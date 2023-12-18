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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. مريم الخشت ووالدها في ضيافة صاحبة السعادة

صدى البلد

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc" في حلقة اليوم، الفنانة الشابة مريم الخشت ووالدها الشيف عماد الخشت، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

يتحدث عماد الخشت وابنته مريم لأول مرة عن اختلاف الأجيال بين الاب وابنته وعلاقة والدها بـ"صاحبة السعادة" وتزاملهم في أثناء الجامعة وعلاقتها بوالدها ونصائحه لها في مجال الفن.

في حلقة الثلاثاء من البرنامج، تستضيف إسعاد يونس مجموعة من أهم الشركات المصرية في حلقة من حلقات "صنع في مصر" والتي يتميز بها البرنامج عن غيره من البرامج بإلقاء الضوء علي المنتجات والشركات المصرية.

وانضمت الفنانة مريم الخشت، للمشاركة في بطولة فيلم "حدوتة الأيام الباقية"، الذي انطلق تصويره مؤخراً.

ويشاركها بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم وكارمن بصيبص، ومن تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

يذكر أن مريم الخشت تألقت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "عملة نادرة"، حيث قدمت لأول مرة دور امرأة صعيدية، وهو ما حمسها للعمل، وشكّل تحديًا كبيرًا سعدت كثيرًا بخوضه، خاصة أنها من أصول صعيدية، فعائلة والدتها من محافظة المنيا.
 

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