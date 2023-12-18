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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التدخل الخارجي.. إيران تكشف معلومات جديدة بشأن تعطل الخدمات في محطات الوقود

إحدى محطات الوقود
إحدى محطات الوقود في إيران

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، أن 30% على الأقل من محطات الوقود في أنحاء البلاد تعمل.

جاء ذلك بعدما أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، عن تعطل الخدمات في الكثير من محطات الوقود في طهران.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أوضح أوجي للتلفزيون الرسمي أن الخدمات تعطلت في نحو 70 بالمئة من محطات الوقود في إيران، مضيفًا أن التدخل الخارجي أمر محتمل.

ولفت أوجي: "30% على الأقل من محطات الوقود تعمل، والباقي يعمل على حل انقطاع الخدمات تدريجيًا".

وصباح اليوم الاثنين، واجهت العديد من محطات الوقود في جميع أنحاء إيران، وخاصة في العاصمة، عطلًا كبيرًا.

وقال رضا نافار، المتحدث باسم اتحاد محطات الوقود الإيرانية، لوكالة أنباء "فارس": "تم التأكد من وجود مشكلة برمجية في نظام الوقود في بعض المحطات بجميع أنحاء البلاد ويقوم الخبراء حاليًا بإصلاح المشكلة".

فيما قالت مجموعة هاكر إسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، إنها نفذت هجومًا إلكترونيًا على نظام توزيع الوقود في إيران، وفقًا لما ذكرته القناة السابعة العبرية.

وأضافت القناة العبرية، أن مجموعة الهاكر الإسرائيلية تطلق على نفسها "عصفور المفترس" وأنها نفذت هجومًا إلكترونيًا على نظام إمدادات الوقود الوطني الإيراني.

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