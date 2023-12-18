بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس بجرار زراعي بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس بجرار زراعي بطريق الجعفرية ابوحماد بالقرب من قرية واصف ، وتم نقل المصابين الي مستشفى أبو حماد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أبوحماد يفيد استقبال كلا من " اسلام ع ا" 25 سنة مقيم فاقوس مصاب بكدمة بالقدم اليمنى وسحجات و" السيد ع م" 46 سنة مصاب بكدمات وسحجات و" محمد س ا" 25 سنة مصاب بكدمة بالفقرات العنقية و" عامر ا ف" 17 سنة مقيم العاشر من رمضان مصاب بكدمة بالقدم اليمني و" عمار س ا" 27 سنة مصاب بكدمة بالصدر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث حادث تصادم أتوبيس بجرار زراعي بطريق الجعفرية ابوحماد بالقرب من قرية واصف وتم نقل المصابين الي مستشفى أبو حماد، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.