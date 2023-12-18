أطباء بلا حدود: البقاء على قيد الحياة داخل غزة مسألة حظ

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الإثنين، أن البقاء على قيد الحياة داخل غزة مسألة حظ.



وأضافت أطباء بلا حدود قائلة :"خسائر فادحة في الأرواح في غزة جراء نقص الوقود في المستشفيات التي يعيش النازحون في ممراتها".

كان قد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن سلاح البحرية التابع لهم هاجم أهدافًا تابعة لحماس وأخرى مساندة للقوات البرية على شواطئ غزة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قائلا :"هاجمنا ما يزيد عن 150 هدفًا إرهابيًا في غزة على مدار الـ 24 ساعة الماضية جوًا وبحرًا وبرًا".



وأعلنت سرايا القدس، اليوم الإثنين، أنها سيطرت على طائرة صهيونية استطلاعية تابعة لسلاح المشاة شرق خان يونس جنوبي غزة.

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، إصابة طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

