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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبطالها إيران وحزب الله.. إسرائيل تكشف تفاصيل محاولة اختراق مركز زيف الطبي

محاولة اختراق بيانات
محاولة اختراق بيانات مركز طبي في اسرائيل

قالت مديرية الإنترنت في إسرائيل، اليوم الاثنين، إن إيران وحزب الله كانا وراء محاولة اختراق مركز زيف الطبي في صفد، والتي تمكنوا من خلالها من سرقة معلومات طبية حساسة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تقول المديرية إن المحاولة وقعت الشهر الماضي وتم افشال محاولات المتسللين لتعطيل عمل المستشفى.

وقالت المديرية في بيان إنه: "في جهد مشترك من قبل المديرية السيبرانية وجيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك ووزارة الصحة وفرق المستشفيات، تم إيقاف الهجوم قبل أن يتمكن من تحقيق هدفه المتمثل في تعطيل عمليات المستشفى والإضرار بالرعاية الطبية للمدنيين".

وأضاف البيان: "ومع ذلك، تبين أن المجموعة سرقت بعض المعلومات الحساسة المخزنة في أنظمة المستشفى".

وصباح اليوم الاثنين، واجهت العديد من محطات الوقود في جميع أنحاء إيران، وخاصة في العاصمة، عطلًا كبيرًا.

وقال رضا نافار، المتحدث باسم اتحاد محطات الوقود الإيرانية، لوكالة أنباء "فارس": "تم التأكد من وجود مشكلة برمجية في نظام الوقود في بعض المحطات بجميع أنحاء البلاد ويقوم الخبراء حاليًا بإصلاح المشكلة".

فيما قالت مجموعة هاكر إسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، إنها نفذت هجومًا إلكترونيًا على نظام توزيع الوقود في إيران، وفقًا لما ذكرته القناة السابعة العبرية.

وأضافت القناة العبرية، أن مجموعة الهاكر الإسرائيلية تطلق على نفسها "عصفور المفترس" وأنها نفذت هجومًا إلكترونيًا على نظام إمدادات الوقود الوطني الإيراني.

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