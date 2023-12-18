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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بـ6 أكتوبر والقاهرة الجديدة.. الإسكان تستعد لطرح تكميلي لـ480 شقة بمشروع "جنة"

صدى البلد

تستعد وزارة الإسكان، خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن طرح تكميلي لعدد 480 شقة سكنية بمشروع "جنة"، بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع جنة، والتي سبق طرحها في الإعلان السابق، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

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شقق مشروع جنة في 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة

 

1- سيكون الحجز بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online) من خلال بنك التعمير والإسكان.

2- يأتي الطرح في إطار حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أنماط الوحدات السكنية للمواطنين بما يتلاءم مع إمكاناتهم ويناسب احتياجاتهم.

مساحات شقق مشروع جنة في 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة


- تتراوح مساحات شقق جنة تتراوح بين 100 و150 م2.

أنظمة سداد شقق مشروع جنة في 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة

1- يتم استكمال سداد 20%.
2- سداد 1% مصاريف إدارية.
3- سداد 0.5% لصالح مجلس الأمناء، وذلك من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجر الإلكتروني.
4- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.
5- سداد باقي ثمن الوحدة 70% على أقساط ربع سنوية متساوية.
6- يتم السداد على 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح.
7- سداد 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية.
8- 0.5% مصاريف تحصيل.
9- يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.
10- تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة.

شروط شقق مشروع جنة في 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة

1- عدم سابقة الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمتقدم وزوجته وأولاده القصر.
2- لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.
3- يتم استكمال الإجراءات وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

أسبقية الحجز الإلكترونى الحجز الالكترونى القاهرة الجديدة الوحدات السكنية البنك المركزي المصري

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