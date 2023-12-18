طرح مغامرات كوكو على منصة شاهد

أعلنت منصة شاهد vip عن استعدادها طرح فيلم مغامرات كوكو، من بطولة الفنان بيومي فؤاد خلال الفترة القادمة، وذلك بعد بأقل من عام من طرحه في السينمات .

والفيلم يناقش قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطرى، حيث يمتلك هذا المستشفى دكتور فوزي "خالد الصاوي"، ويدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب بيومى فؤاد وشيرين رضا كل من خالد الصاوى وإيهاب فهمى ومنة فضالى ونانسي صلاح وأوس أوس وحمدى الميرغنى وعمرو عبد العزيز.

الجدير بالذكر أن بيومي فؤاد من المقرر ان يعرض اولي ايام مسرحيته الجديدة السندباد ، اليوم ، ضمن فاعليات موسم الرياض .

وتبدأ الأحداث أثناء هروب عمر أبو الهول من المعلم سنوسي، يختبئ في مقبرة قديمة ليجد فيها سلسلة تعود به إلى زمن السندباد.



ينتحل عمر شخصيته وكأنه سندباد العائد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة ليعيش مغامراته وبطولاته حتى يكتشف سر العودة لزمنه الحالي.

مسرحية السندباد من بطولة كريم عبدالعزيز والفنانة نيلي كريم والفنان بيومي فؤاد والفنانة شيماء سيف والفنان مصطفى خاطر.