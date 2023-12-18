الري : انطلاق الجولة الرابعة من الاجتماعات الوزارية لمفاوضات سد النهضة

انطلقت صباح اليوم في أديس أبابا الجولة الرابعة من الاجتماعات الوزارية لمفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان واثيوبيا ، وذلك في إطار استكمال المسار التفاوضي الذي توافقت الدول الثلاث على إطلاقه بغرض الإسراع بالانتهاء من اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر .

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري ان مصر تتعامل مع المفاوضات - كعهدها دائما - بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالحها الوطنية الحالية والمستقبلية ، ويحقق في الوقت ذاته المصالح المشتركة للدول الثلاث.

IMG-20231218-WA0262

IMG-20231218-WA0261