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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 3 و7 سنوات لمتهمين بإنهاء حياة شخص خلال مشاجرة فى القليوبية

حبس المتهمين
حبس المتهمين

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة فى القليوبية الدائرة السابعة برئاسة المستشار أشرف فتحى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعاطل، والمشدد 3 سنوات لآخر لاتهاهم بقتل شخص خلال مشاجرة بينهما والتعدي عليه بالضرب باستخدام "شوم"، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. 


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27142 لسنة 2022 جنح مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4205 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "عبد العزيز ع م"، 37 سنة، و"عبد العاطي ش ع"،  مقيمان شلقان مركز القناطر الخيرية، لأنهما في يوم 1 / 11 / 2022، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، قتلا عمداً المجني عليه "نادر عبد الحميد بيومي حسانين"، مع سبق الإصرار والترصد. 


وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا لذلك الغرض أداة "شوم"، وما أن مر بالمكان الذى أيقنا تواجده به، وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربا بالأداة المار بيانها محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الظفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه وكان ذلك على النحو المبين بالأوراق، كما حازا وأحرزا أداة  "شوم"، بدون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية.

القليوبية شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة القناطر الخيرية

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