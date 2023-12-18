صحيفة عبرية: إيطاليا تدرس الانضمام إلى تحالف بحري في البحر الأحمر

قال موقع "مكور ريشون" العبري، اليوم "الإثنين"، إن إيطاليا تدرس الانضمام إلى تحالف بحري غربي لحماية السفن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن، حسبما أفاد مصدر مقرب من المناقشات.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في وقت سابق من هذا الشهر إن واشنطن تجري محادثات مع عدد من الدول المختلفة بشأن إنشاء قوة بحرية خاصة في البحر الأحمر، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وقال المصدر الإيطالي إنه طُلب من روما الانضمام إلى العملية، مشيرا إلى أن القرار سيصدر بحلول نهاية الأسبوع.

وعززت القوات البحرية الأمريكية والبريطانية والفرنسية بالفعل وجودها في البحر الأحمر لحماية السفن من الاستيلاء عليها أو مهاجمتها من قبل الحوثيين.

ويقول الحوثيون أنهم يعبرون عن تضامنهم مع الفلسطينيين وتعهدوا بمواصلة مهاجمة السفن المتجهة لإسرائيل بشكل مباشر طالما أن استمر العداون على غزة.