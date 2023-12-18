الجيش الإسرائيلي: إصابة 48 جنديا بقذائف القسام خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة 48 جنديا بجروح خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين: "استهدفنا شاحنة محملة بجنود صهاينة بقذيفة مضادة للأفراد شرق مدينة خانيونس".

في سياق آخر قامت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم الإثنين، بنصب خياما لبدء اعتصام أمام مقر الحكومة الإسرائيلية لمطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتنفيذ صفقة تبادل أسرى مع حماس.



وذلك بعد مقتل 3 محتجزين لدي حماس بعد فرارهم، علي ايدي الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه قتلهم عن طريق الخطأ.



وكشفت صحيفة هارتس، اليوم الإثنين، بوفاة عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا من غزة منذ بداية الحرب بمركز احتجاز إسرائيلي جنوبي البلاد.