ترحيب فلسطيني بموقف جنوب أفريقيا من مزدوجي الجنسية المشاركين في حرب غزة

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالبيان الذي صدر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب إفريقيا، حول مشاركة بعض مواطنيها من حملة الجنسية المزدوجة، والذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، في عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

واعتبرت الخارجية الجنوب أفريقية أن المشاركة في العدوان تساهم في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، ما يعرضهم للمحاكمة وفقاً لقوانينها.

وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الإثنين، بقية الدول باتباع السياسة نفسها، وإعلان مواقف مماثلة لموقف جنوب إفريقيا التزاما بالقانون الدولي، ورفضا لمشاركة مواطنيها في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.