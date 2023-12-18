قوات الاحتلال تشن هجوما بجوار جنازة لأحد أعضاء حزب الله جنوب لبنان |فيديو

نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر هجوما لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان بجوار مراسم جنازة لأحد أعضاء حزب الله.

وكانت قوات الاحتلال قد حذرت من أنها لن تتسامح بعد الآن مع وجود مقاتلي حزب الله على طول الحدود الشمالية بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، الدي اقتحم فيه حوالي 3000 من مقاتلي الحركة إسرائيل من غزة، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واختطاف أكثر من 240، معظمهم من المدنيين.

ومنذ ذلك التاريخ، هاجمت القوات التي يقودها حزب الله المستوطنات الإسرائيلية والمواقع العسكرية على طول الحدود بشكل شبه يومي.

وحتى الآن، أسفرت المناوشات على الحدود، التي تكثفت بشكل حاد منذ هجوم حماس الواسع، عن مقتل أربعة مدنيين على الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى مقتل سبعة جنود من جيش الاحتلال. وكان هناك أيضا عدد من الهجمات الصاروخية من سوريا، دون أي إصابات.