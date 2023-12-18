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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتبكنا معهم.. القسام تعلن استهداف شاحنة تقل عددا كبيرا من الجنود الصهاينة

صدى البلد

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين: إنها استهدفت شاحنة تقل عددا كبيرا من الجنود الصهاينة في بيت لاهيا وتم الاشتباك معهم وسقطوا ما بين قتيل وجريح.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ،  قد أعلن استشهاد الصحفية حنين القشطان جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشهداء من الصحفيين إلى 93 منذ 7 أكتوبر الماضي.


وأضاف المكتب في بيان له ، اليوم الإثنين، أن الصحفية حنين القشطان استشهدت مع عائلتها جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

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