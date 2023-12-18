اشتبكنا معهم.. القسام تعلن استهداف شاحنة تقل عددا كبيرا من الجنود الصهاينة

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين: إنها استهدفت شاحنة تقل عددا كبيرا من الجنود الصهاينة في بيت لاهيا وتم الاشتباك معهم وسقطوا ما بين قتيل وجريح.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، قد أعلن استشهاد الصحفية حنين القشطان جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشهداء من الصحفيين إلى 93 منذ 7 أكتوبر الماضي.



وأضاف المكتب في بيان له ، اليوم الإثنين، أن الصحفية حنين القشطان استشهدت مع عائلتها جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.