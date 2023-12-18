نائب يهنئ السيسي بالفوز ويؤكد: النتيجة عكست رغبة الشعب المصري بالتمسك بزعيمه

تقدم النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ ، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي علي الفوز لفترة رئاسية جديدة مؤكدا أن النتائج عكست رغبة الشعب المصري في التمسك بزعيمة واستمرار مسيرة الإنجازات الجارية في كل بقعة علي أرض مصر.



وأوضح النائب محمود منصور، أن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على نسبة من أصوات الناخبين تكشف الثقة الكاملة من الشعب المصري في الرئيس وتفويض جديد له لاستكمال مسيرة التنمية علي كافة الأصعدة.



وأشاد النائب محمود منصور بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات مؤكدا أنها أعلى نسبة في تاريخ الانتخابات الرئاسية منذ عام 2005 موضحا ان النسبة ٨٩،٦ تعكس حالة الوعي الجماعي للناخبين المصريين وقدرتهم علي الاختيار الصحيح لدعم الاستقرار والأمن والأمان في مصر.



وأشاد النائب محمود منصور ، بموقف المرشحين الآخرين وتقبلهم النتائج ودعمهم التجربة الديمقراطية المصرية ومشاركتهم فيها بإخلاص وجدية.



كما أشاد النائب محمود منصور بدور الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع أجهزة الدوله التي حرصت علي خروج الانتخابات في ابهي صوره وتحولها الي عرس ديمقراطي يدعم الاستقرار خاصة وأنه لم تشهد أي شيء يعكر صفوها علي مدار أيامها التي بدأت بالتقديم فيها