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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دور الرقابة الإدارية في تحسين الأداء.. رسالة ماجستير بتجارة كفر الشيخ

الباحثة وسط لجنة
الباحثة وسط لجنة الحكم والمناقشة

حصلت الباحثة شيرين محمد السيد، مفتش مالي وإداري بمستشفى كفر الشيخ العام، على درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال من كلية التجارة جامعة كفر الشيخ، وجاءت رسالتها تحت عنوان «دور الرقابة الإدارية في تحسين الأداء الإداري في قطاع الشئون الصحية.. دراسة ميدانية».

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وضمت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من: الدكتور محمد أبو القمصان، أستاذ إدارة الأعمال المتفرغ، والعميد الأسبق لكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، «رئيساً ومناقشاً»، والدكتورة شيرين أبو وردة، أستاذ التسويق، والعميد السابق لكلية التجارة جامعة كفر الشيخ «مشرفاً ومناقشاً»، والدكتور سامح أبو الدهب، أستاذ إدارة الأعمال المساعد بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ «مناقشاً وعضواً».

جدير بالذكر أن لجنة الإشراف على هذه الرسالة ضمت الدكتورة شيرين أبو وردة، أستاذ التسويق، والعميد السابق لكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، والدكتورة شاهيستا لبدة مدرس إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ.

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الشئون الصحية الرقابة الإدارية الماجستير المهني جامعة كفر الشيخ درجة الماجستير

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