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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد اصطفاف معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة لمجابهة الأزمات

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اصطفاف معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة بالمراكز والمدن والقطاعات والمرافق الخدمية والمعنية والمتمثلة في شركة مياه الشرب والصرف الصحى، الشركة القابضة للكهرباء، مرفق إسعاف كفرالشيخ، والحماية المدنية، وحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة؛ وذلك لمجابهة الأزمات والكوارث والتغيرات المناخية.

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واستمع المحافظ لعرض مسئولي الأجهزة المشاركة عن إمكانيات المعدات والمهمات التي تقوم بها الفرق وجاهزيتها، بحضور اللواء إسلام وجيه، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من قيادات القوات المسلحة، ووكلاء الوزارات الخدمية ورؤساء عدد من المصالح الحكومية، والقيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، اصطفاف المعدات والسيارات، والتي شملت مجموعة من المعدات المتاحة للمحافظة بمختلف المراكز والمدن، وتشمل سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والإسعاف، والإطفاء ، والكهرباء، وسيارات النقل الثقيل، واللوادر والإنقاذ السريع، وقطاعات المرافق المختلفة، والتي تم اصطفافها في طابور عرض للمعدات، بجانب عناصر التأمين من الأوناش وسيارات نجدة وإسعاف ومطافئ، حيث تم التأكيد على عملها بالكفاءة المطلوبة واختبار مدى سرعتها للتحرك السريع بعد فحصها بمعرفة اللجان الهندسية والفنية للاطمئنان على عملها بكامل صلاحيتها لمجابة أية أزمات طارئة، لافتاً أنّ الهدف من الاصطفاف رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن ومراجعة كفاءة المعدات، والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري والسريع حال حدوث الأزمات والطوارئ.

وقال المحافظ، إنّ هذا الاصطفاف يأتي في إطار التأكد التام من استعدادات المحافظة ومدى جاهزية كل الأجهزة التنفيذية بها، لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة، مشدداً على الجهات المعنية ضرورة أنّ تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لحين انتهاء موسم الشتاء، لمواجهة أي احتمالات طارئة أثناء النوَّات الشديدة، مؤكداً الاستمرار فى متابعة تطهير وصيانة الطلمبات، وشبكات الصرف الصحي، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة والتمركز الدائم فى الأماكن الحيوية على مستوى المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنّ المحافظة قامت منذ شهر أغسطس الماضى  وحتى الآن بتطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل استعدادات الأجهزة بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث، واستقبال موسم الأمطار، وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذى تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، والتعاطي مع هذه الكوارث والأزمات وإدارتها، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، وأجهزة اللاسلكي الموزعة بجميع مدن وقرى المحافظة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بكفر الشيخ، لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية والحيوية لمجابهة الأزمات والأحداث والمواقف الطارئة وذلك ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل.

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اصطفاف معدات الأزمات والكوارث التعاون والتكامل التغيرات المناخية السكرتير العام المساعد السكرتير العام للمحافظة

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