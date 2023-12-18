حقق إنجازات غير مسبوقة.. نائب الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة جديدة

قدم النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ ، خالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية جديدة، لقيادة البلاد متمنيا له دوام التقدم والقوة وحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وأكد عكاشة ، في تصريحات صحفية لها، أن الرئيس السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة على الأرض والسنوات الأخيرة شهدت كمًا غير مسبوق من الإنجازات لم تشهدها الدولة المصرية من قبل وحقق طفرة كبيرة في كل المجالات والقطاعات على مدار السنوات الأخيرة الماضية، وهذا لما لمسه المواطن في الشارع المصري.

وأضاف النائب عمرو عكاشة ، أن فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة رسالة للعالم بأن الشعب يقف خلف الرئيس السيسي في هذا الظرف التاريخي الصعب الذي لم يواجهه أي رئيس من قبل لأن مصر مهددة من كل مكان ومن كل اتجاه.

وأوضح النائب عمرو عكاشة ، إلى أنه جاء اليوم الذى عرف فيه العالم كله أنه لدى مصر حاكم عظيم ووطنى مخلص وصادق مع شعبه ومقاتل عظيم وكيف لا وهو الذى حمل كفنه على يده لإنقاذ مصر من قوى الشر والظلام والإرهاب.