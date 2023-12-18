جامعة بنها الأهلية تهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات

قدم مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس ، والدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس الجامعة، وقيادات الجامعة الأكاديمية ، والإدارية، والطلاب ، بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقة الشعب المصري وانتخابه لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية.



واكد الدكتور جمال السعيد أن فوز الرئيس السيسى فى الإنتخابات الرئاسية الأخيرة يعد رسالة طمأنة لملايين المصريين، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية فى مختلف القطاعات ، التي انطلقت في البلاد منذ توليه مهام الحكم، عقب ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأشار " السعيد " إلى أن خروج الشعب المصرى والمشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية وتجديد الثقة في قيادته يعكس إرادته القوية في حب الوطن ومواصلة النجاحات والإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية.

من جانبها قالت الدكتورة سهير شعراوى نائب رئيس مجلس الأمناء أن الرئيس السيسي نجح في قيادة البلاد وبناء الدولة المصرية واستكمال بناء الجمهورية الجديدة ، وغيرها من المشروعات التي حققت طفرة حقيقية غير مسبوقة على أرض مصر.



واكدت " شعراوى " أن المصريين ضربوا أروع الأمثلة فى الممارسة الديمقراطية وإصرارهم على استكمال بناء الجمهورية الجديدة في ظل هذه المرحلة الهامة التي يمر بها الوطن.



وأضاف الدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس الجامعة أن فخامة الرئيس السيسي نجح في قيادة البلاد، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والمضى قدماً نحو بناء الجمهورية الجديدة فى مختلف المجالات.

وأشاد " سوسه " بالإنجازات والمشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الماضية والتى وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمية وفتحت مجالات وفرص عمل جديدة للشباب ، وساهمت في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من أجل النهوض بالدولة وأملاً فى غد أفضل للأجيال القادمة.