النائب أحمد نويصر: فوز الرئيس السيسي تأكيد على دعم الشعب المصري له

قال النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، إن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة، تأكيد على دعم الشعب المصري للدولة ووقوفه خلف القيادة السياسية للدفاع عن أمن واستقرار الوطن.

ووجه النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه برئاسة الجمهورية لفترة جديدة، معربا عن تمنياته له بالقدرة على استكمال مسيرة البناء والتنمية والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسى هو الأجدر على قيادة الوطن خلال المرحلة القادمة للحفاظ على الإنجازات الكبيرة والمتعددة التى حققها لمصر وشعبها.

وأكد عضو مجلس النواب ، أن ما شهدته الدولة المصرية من إنجازات ونجاحات متتالية وتنمية غير مسبوقة في مختلف المجالات خلال العشر السنوات الماضية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي دفع المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية لإعلان دعمهم ووقوفهم خلف الرئيس السيسي.

وأشار النائب أحمد سعد نويصر ، إلى أن الدولة المصرية تمر حالا في مفترق طرق خاصة في ظل كل ما تواجهه من تحديات اقتصادية وأخرى خارجية في المنطقة العربية والأفريقية، والرئيس السيسي هو الأجدر بقيادة الدولة خلال هذه المرحلة.