نائب: نتيجة الانتخابات الرئاسية عبرت عن حجم التأييد الكاسح وحب المصريين لزعيمهم

أكد النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ ، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية عكست رغبة المصريين في استمرار مسيرة الإنجازات والتنمية والعمران التى تجرى علي الأرض وفي كل بقعه في مصر.

وأضاف النائب مصطفي سالمان ، ان تجديد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية يؤكد ان الناخب المصري واعي بما تحتاجه مصر في الفترة القادمة لاستكمال المسيرة و يفوض الرئيس السيسي في قيادة دفه البلاد نحو مزيد من الإنجازات والتصدي لكل المخاطر التي تهدد مصر وتهدد الأمن القومي المصري.

وتقدم النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ ، بخالص التهنئة للرئيس والقائد عبد الفتاح السيسي علي ثقة المصريين للفوز بفترة رئاسية جديدة، مؤكدا ان النتيجة عبرت عن حجم التأييد الكاسح له وحب المصريين في الداخل والخارج له لما يروه من إنجازات علي الأرض ومنها استعادة الأمن والأمان لمصر وسط محيط مضطرب وتحولت علي يديه الي ساحة الاستقرار.

وأشاد النائب مصطفي سالمان، بوعي الشعب المصري وقدرته علي الفرز واختيار الأصلح دائما وحيا الهيئة الوطنية للانتخابات علي إدارة العملية الانتخابية باحترافية شديدة.