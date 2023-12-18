شيخ الطريقة الصديقية مهنئا السيسي بالرئاسة : استحق عن جدارة اختيار الشعب

هنأ الدكتور علي جمعة _عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وشيخ الطريقة الصديقية، بخالص التهاني والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي استحق عن جدارة اختيار الشعب المصري له لفترة رئاسية جديدة، ليكمل معه بناء الجمهورية الجديدة وما بدأه من مشروعات قومية عملاقة في خطوات حقيقية صوب المستقبل المشرق والميمون لهذا البلد .

وإذ نعرب عن فرحتنا الكبيرة بهذا الاستحقاق، ندعو الله أن يسدد خطاه وأن يوفق فخامته لكل ما فيه خير وصلاح هذا الوطن.

شيخ الأزهر يهنِّئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

يتقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التَّهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسِ الجمهوريَّة؛ بمناسبة فوز سيادته في الانتخابات الرئاسيَّة 2024م، وتجديد الشَّعب المصري ثقتَه في السَّيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المرحلة المهمَّة لقيادة الوطن واستكمال خطط البناء والتَّنميةِ والاستقرار؛ لتحقيق نهضة الوطن ونموِّه وازدهارِه.

ويتوجَّه شيخ الأزهر بالدُّعاء إلى الله أن يوفِّقَ الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترتِه الرئاسيَّة الجديدة؛ لتحقيق آمال الشَّعب المصريِّ وتطلعاتِه وأحلامِه، والوصول بمصرَ إلى مصافِّ الدول المتقدِّمة، وتبوء المكانةَ اللائقةَ بين الأمم، وأن يديمَ عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظَ وطننا الغاليَ من كل مكروهٍ وسوءٍ.

مفتي الجمهورية يهنئ السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

تقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، رئيسُ الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الثقة الغالية التي أولاها له الشعب المصري، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي تم الإعلان عن نتيجتها الرسمية اليوم الاثنين.

ودعا مفتي الجمهورية جموعَ المصريين لدعم جهود الرئيس، لا سيما وأن البلاد تمر بظروف استثنائية، بسبب المشكلات على حدودها الثلاثة، علاوة على مواجهة التنظيمات الإرهابية، والعمل على استئصال جذورها، مؤكدا ثقته في أن القيادة السياسية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.

وأشاد المفتي في بيانه- الذي أصدره منذ قليل-، بالصورة الحضارية التي خرجت بها الانتخابات الرئاسية، مشيدا بما بذلته الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ورجال القضاء المصري، من جهد كبير مخلص، أدى إلى تمكين ملايين المصريين من الإدلاء بأصواتهم في يسر وسهولة.

وتوجه مفتي الجمهورية، في - بيانه- بالدعاء إلى المولى -عز وجل- أن يوفق فخامة الرئيس لما فيه الخير لوطننا العزيز، ولمصلحة البلاد والعباد، وأن يُعينه على قيادة سفينة الوطن، لما يحقق الأمن والاستقرار، وأن يحفظ اللهُ مصرَ وأهلَها.

دُور وهيئات الإفتاء في العالم يهنِّئ الرئيس السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية

كما توجَّه الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية؛ الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهاني والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية التي أعلن عن نتائجها قبل قليل.

وأكَّد د. نجم في تصريح له أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية يعكس إرادة الشعب المصري في تواصل مسيرة البناء والتنمية تحت قيادته الحكيمة واستكمال مسيرة الإنجازات، مثمِّنًا الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للرئيس لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار مصر.

وأعرب مستشار مفتي الجمهورية عن ثقته بأن الفترة الرئاسية القادمة ستشهد تطوراتٍ إيجابيةً وإنجازاتٍ متميزةً تعزِّز مكانةَ مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، كما عهدنا خلال السنوات الماضية، متمنيًا لفخامة الرئيس دوام السداد والتوفيق في مهمته الكبيرة، وأن يوفقه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وللشعب المصري بالتقدم والازدهار.