وزير الري مهنئا السيسي: الفوز يؤكد ثقة ودعم الشعب لاستكمال مسيرة الإنجازات

تقدم الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى وكافة السادة العاملين بالوزارة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفوزه في الانتخابات الرئاسية، والذى يؤكد على ثقة ودعم الشعب المصرى للرئيس في الحفاظ علي الأمن القومي لمصر واستكمال مسيرة الإنجازات فى كافة المجالات.

وإذ تعرب الوزارة عن صادق أمنياتها بالتقدم والرخاء للشعب المصري ، وأن تواصل مصرنا الحبيبة مسار التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة للرئيس، خاصة في ملف المياه الذى شهد طفرة كبيرة خلال السنوات العشرة الماضية في ظل حرص الرئيس على وضعه ضمن أولويات الدولة المصرية للحفاظ على مواردها المائية وتحقيق التنمية المستدامة.