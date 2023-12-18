أمريكا تستعد لإعلان الحرب على الحوثيين

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تستعد لإعلان الحرب على الحوثيين.

وكتب ريتر، على منصة “إكس”، “علمت هذا الصباح أن بلدي الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لبدء حرب ضد اليمن”.

وأضاف: “القوة العظمى التي تنفق ما يقرب من تريليون دولار سنويًا على جيشها تستعد لخوض حرب مع دولة فقيرة، 70% من سكانها في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية".

وتابع ريتر: “مثل هذا القرار لا يصف الولايات المتحدة بأفضل صورة”، معربا عن قلقه من أنه لن يؤدي إلى أي شيء جيد.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “The War Zone”، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول في البنتاجون، بأن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، سيعلن خلال رحلة إلى الشرق الأوسط، عن الاستعدادات لعملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن لحماية المصالح الأمريكية في البحر الأحمر.

وتأتي الجهود متعددة الجنسيات التي سيتم الإعلان عنها قريبا لحماية الشحن في البحر الأحمر بعد أن أسقطت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 15 طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين يوم السبت الماضي.

وأفادت مصادر صحيفة “The War Zone”، أنه وفقا للجيش البريطاني، فإن أهداف الطائرات المسيرة الحوثية كانت سفنا تجارية، لكن طاقم المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني رأى في الهجوم تهديدا للسفينة الأمريكية.

وفقا للتقارير، ستسمى العملية “حارس الرخاء”.

وكان البنتاجون أرسل مؤخرا مجموعة ضاربة مع حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية دوايت أيزنهاور إلى خليج عدن وسط الهجمات الأخيرة التي شنتها حركة أنصار الله (الحوثيون) الحاكمة في شمال اليمن على السفن في البحر الأحمر، حسبما ذكرت بوليتيكو نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم.