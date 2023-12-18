جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه نفذ غارة جوية على منطقة في جنوب لبنان أطلقت منها قذائف على شمال إسرائيل في وقت سابق.

وأضاف جيش الاحتلال أنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على منطقة أفيفيم، ولم يبلغ الجيش الإسرائيلي عن وقوع إصابات، ويقول إن القوات ترد بقصف مدفعي على موقع الإطلاق، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية اعترضت “هدفا جويا مشبوها” دخل المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى.