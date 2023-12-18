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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: فوز الرئيس السيسي يعكس ثقة الشعب المصري لاستكمال مسيرة التنمية

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب

تقدم المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024، وثقة الشعب المصري العظيم فيه لولاية رئاسية جديدة لمدة ست سنوات قادمة.

الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية 


وقال عثمان، إن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%، بعدد 44.7 مليون ناخب، وهى تعبر عن الوعي الكبير لدى الشعب المصري بالتحديات الجسيمة التي تواجهها الدولة المصرية، وتعبر عن الاصطفاف الوطني خلف الدولة والقيادة السياسية.
وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، برئاسة جمهورية مصر العربية بإجمالي أصوات 39 مليون 702 ألف، 451 صوتًا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

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