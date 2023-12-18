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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمين مستقبل وطن بالشرقية: المواطنون يقفون خلف الرئيس لاستكمال مسيرة البناء والتنمية

صدى البلد

قال  أمين حزب  مستقبل وطن بالشرقية إن جموع المواطنين يقفون خلف الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وظهر ذلك في حجم الحشد الهائل من المواطنين الذين احتشدوا أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في العرس الديموقراطي واختيار الرئيس السيسي.

 

أطلق حزب مستقبل وطن الشرقية برئاسة الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالمحافظة وعضو مجلس الشيوخ اكبر مسيرة بالسيارات احتفالا بفوز الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

 

وأكد الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالشرقية أن اليوم ما هي إلا شيء بسيط للتعبير عما في نفوس أبناء الشعب المصري من فرحة عامرة لفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة وإرسال رسالة إلي العالم أجمع تفيد مدى وعي المواطن بقيادته السياسية.

الكشف الطبي وتقديم العلاج لـ 234153 مواطنا بالشرقية خلال أيام الانتخابات

 

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