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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسار إجباري يطرح أغنية روح الروح .. فيديو

أغنية روح الروح لفرقة
أغنية روح الروح لفرقة مسار إجباري

طرح ‏فريق مسار إجباري أغنية "روح الروح" عبر قناتهم الرسمية بموقع الفيديوهات YouTube ومنصات الموسيقى المختلفة.

‏وقدم فريق مسار إجباري أغنية “روح الروح” للمرة الأولى في حفلهم بساقية الصاوى الذي أقيم أول أمس.

كان فريق مسار إجباري  أعلن في بيان رسمي التبرع بجزء من عائدات الحفلات لصالح أهالي غزة عبر توجيه الإيرادات لصالح جمعية "مرسال"، التي تعمل جاهدة لتوصيل الدعم الضروري للشعب الفلسطيني في غزة.

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يذكر ان فريق "مسار إجباري" طرح عبر قناتهم الرسمية بموقع يوتيوب، والمنصات الموسيقية المختلفة، الأغنية الخامسة لها من ألبوم " نص الحاجات"، وتحمل عنوان " آسف " وهى من كلمات الشاعر محمد البحيري، وغناء وألحان هاني الدقاق، وتوزيع الفرقة الموسيقية.. ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

يذكر أن فرقة "مسار إجباري" طرحت أغنية آسف ختاماً لألبوم " نص الحاجات" والذي ضم 4 أغنيات سينجل قبل "آسف" وهي: " نص الحاجات، شكرا، بقيت غريب، بكلمة".

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