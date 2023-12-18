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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب إقليمية.. تصريح خطير للحكومة الأردنية بشأن تسلل الميليشيات من سوريا

الجيش الأردني
الجيش الأردني

أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، اليوم الاثنين، إن الجيش الأردني يخوض مواجهات عدة على الحدود الشمالية مع سوريا مؤخرًا.

وأضاف المتحدث بإسم الحكومة الأردنية أن "بعض الميليشيات والجماعات تقود حربًا إقليمية وتصدر المخدرات للأردن، وتريد أن تصدرها لدول الخليج ودول عربية"، بحسب تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتزامنت تصريحات مبيضين، مع إعلان الجيش الأردني على لسان مصدر عسكري، وقوع اشتباكات منذ الصباح بين "قوات حرس الحدود الأردنية، ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للمملكة ضمن مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية أسفرت عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية الصاروخية".

وأفادت مصادر لشبكة "سي إن إن" أن الأسلحة الصاروخية التي حاولت المجموعات تهريبها كانت عبارة عن أسلحة من نوع "آر بي جي"، وهي المرة الأولى التي تحاول فيها هذه المجموعات تهريب هذا النوع من الأسلحة إلى الأردن.

وأشار الناطق باسم الحكومة، في مقابلته مع CNN بالعربية، إلى أن الآونة الأخيرة شهدت محاولات تسلل المهربين "كجماعات" تخوض اشتباكات مع قوات حرس الحدود ما يؤدي إلى وقوع خسائر، مؤكدًا عزم الأردن على "اجتثاث هذه الحرب ومقاومتها لأنها حرب عابرة وتستهدف بنية وقوى المجتمع الأردني".

وأعلن الجيش الأردني أن عشرات المتسللين من سوريا عبروا الحدود بمنصات إطلاق صواريخ، مشيرا إلى أنه تمكن من تدمير مركبة محملة بالمتفجرات، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

الحكومة الاردنية مهند مبيضين الجيش الأردني سوريا المخدرات

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