البيت الأبيض: نواصل العمل على التوصل إلى هدنة

أكد البيت الابيض الامريكي أنه يعمل على التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بين الاحتلال الصهيوني والمقاومة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

واكد البيت الأبيض:"لسنا في وضع يمكننا من القول إن هناك اتفاقا وشيكا بشأن هدنة إنسانية جديدة".

واردف البيت الأبيض بان الجيش الإسرائيلي أقر بارتكاب خطأ بقتل الرهائن وهو يجري تحقيقا جنائيا بهذا الشأن المأساوي والصعب.

تابع البيت الأبيض :" نعمل على تعزيز قوة مشتركة لأمن البحار تكون قادرة على الحماية ضد هجمات الحوثيين و نتواصل مع الإسرائيليين بشأن الأنشطة على الحدود مع لبنان ونحن نراقبها عن كثب".

وشدد على أن أمريكا لا تزال تؤمن بحل الدولتين وهو الطريق الصحيح للمضي قدما بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين.

لفت إلى انه يعتقد أنه بعد تعزيز السلطة الفلسطينية ينبغي أن تدير غزة ولم نغير رأينا بهذا الشأن.

واكد البيت الأبيض على ان الشعب الفلسطيني يستحق صوتا يعبر عنه وحكما شفافا يساعده على تحقيق حل الدولتين.