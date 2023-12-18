أسامة كمال يوجه رسالة للمسئولين: لا تحملوا الرئيس السيسي فوق طاقته

وجه الإعلامي أسامة كمال، رسالة للمسئولين في مصر، قائلًا: "لا تحملوا الرئيس السيسي فوق ما يتحمل وفوق طاقته.. الرئيس تحمل الكثير من إخفاقات البعض.. يعمل والباقي يكرر تعليمات الرئيس.. كل المبادرات يطلقها ويرعاها الرئيس والمسئول ينتظر القرار من أجل اللقطة".

وأكد أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه وعلى مدار 10سنوات يتلقى الرئيس السيسي السهام بمفرده وباقي الصدور مطمئنة بلا مسئولية، مشددا على أنه على كل مسئول تحمل مسئوليته السياسية.

الشعبية مازالت بمكانة عالية

وتابع: "اعطوا الرئيس حقه وشيلوا مسئوليتكم.. لو مش قد مسئوليتك شكرًا وتحمل المسئولية ومتحطهاش على كتف الرئيس وتريح نفسك"، مؤكدا أن آمال وطموحات 110 مليون مرهونة بالرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يغامر بشعبيته فأثبتت الانتخابات أن الشعبية مازالت في مكانة عالية، معقبًا: "الرئيس يقود مصر في مرحلة خطرة وسط الأعاصير".