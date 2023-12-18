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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعرف على موعد بدء الولاية الجديدة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وهذا توقيت حلف اليمين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية ثالثة تستمر حتى عام 2030، بعد حصوله على 39 مليوناً و702 ألف و451 صوتاً بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، في الانتخابات التي أجريت في الفترة من 10 إلى 12 من ديسمبر الجاري.

ويتساءل المواطنون عن موعد حلف اليمين الدستوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، وموعد بداية ولايته الرئاسية الجديدة، وذلك عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024 أمام 3 مرشحين.

موعد بداية الولاية الجديدة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي ولايته في 2 من إبريل 2018، وقد نصت المادة 241 مكررًا على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

ووفقًا للمادة 241، فإن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية تنتهي في يوم 2 من أبريل القادم 2024، بانقضاء 6 سنوات، وبذلك تبدأ ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الجديدة من اليوم التالي 3 من أبريل 2024.

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