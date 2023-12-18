حزب إرادة جيل: نقف بجوار السيسي لحبنا وثقتنا فيه

قال تيسير مطر رئيس حزب ارداة جيل، أن التجربة الديمقراطية الراقية المحترمة بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ تدل على وعي الشعب المصري ووطنيته وحبه لقياداته السياسية واصراره على ممارسة الديمقراطية وحقه الديمقراطي فى اختيار من يمثله في الفترة القادمة لرئاسة الجمهورية.



وأستطرد مطر خلال مداخله هاتفيه لفضائية سي بي سي، أن العرس الانتخابي كان مشهد جميل جدا، تجربة ديمقراطية راقية جدا، وتعاون مثمر بين كل الجهات وبين الاعلام وذلك بوقوفه على الحياد مع جميع المرشحين من أداء متميز للهيئة الوطنية للانتخابات، ودور عظيم لقضاة مصر الشامخين، والشباب والشرطة والمرأة .

وتابع رئيس حزب إرداة جيل: كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد على درايته التامة بكل التحديات التى تحاوط مصر قائلا:" نحن كشعب مصر نقف خلفه لحبنا له وثقتنا به".

وأضاف تيسير مطر، ان صورة المواطنين امام اللجان تعكس الديمقراطية والتنافس الراقي.