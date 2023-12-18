الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد: الرئيس السيسي زعيم الشرق الأوسط وسيقوده لبر الأمان

عبرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، عن سعادتها البالغة بفوز الرئيس السيسي بانتخابات الرئاسة 2024، قائلة: "السيسي يمثل زعامة الشرق الأوسط وليس فقط رئيسًا لمصر وهو رجل هذه المرحلة.

وقالت "الرشيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إن شهادتها مجروحة في الرئيس السيسي وتحبه وتقدره، كما تقدر الدولة المصرية والتي لها فضل على الأمة العربية وهي القمة والقامة الكبيرة، مؤكدة أن المصريين في الكويت سطروا خلال الانتخابات الرئاسية ملحمة لا مثيل لها وكانوا على وعي كبير بأن الرئيس السيسي رجل هذه المرحلة.

سيقود الشرق الأوسط لبر الأمان

وأوضحت، أن الرئيس السيسي بنى وطنًا من جديد والجميع يقف مبهورًا لما وصلت له مصر الآن والشعب أثبت أنه خط الدفاع الأول عن مصر وخلف الرئيس السيسي وهي رسالة أذهلت العالم، موجه التحية له قائلة: "تحية لهذا الرجل ومواقفه وسيقود الشرق الأوسط إلى بر الأمان وكل الحب للشعب المصري العظيم".