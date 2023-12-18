سيدة تشكو زوجها: أجبرني على التنازل عن كل حقوقي؟.. وأمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، مفاده بأن "زوجها لا يريد طلاقها، وأجبرها تحت التهديد، على التوقيع على تنازل عن كل حقوقها، ولم يطلقها، وتريد أن تعرف ماذا تفعل خاصة إنها ما زالت على ذمته لكن لا تعيش معه؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له، اليوم الإثنين: "المشكلة محتاجة إلى حل حكيم وعليهم التوجه لدار الإفتاء سعيا لحل المشكلة سواء للإبقاء على الأسرة أو الاتفاق على الطلاق".

وواصل: "ما فعله الزوج من تهديد لا يتناسب مع أوامر الله- سبحانه وتعالى-، هو الإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، حتى لو الزوجة عندها خطأ، لا يجب عليه الضرب أو الشتم أو التهديد أو خلافه".