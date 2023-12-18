تامر أمين: نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية رسالة للعالم أن مصر «أبو الديمقراطية»

قال الإعلامي تامر أمين، إن نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم أن مصر “أبو الديمقراطية”، مشيرا إلى أن المصريين مازالوا يقولون أنهم قادرين أن يعلموا العالم ويعطوا دروسا في التاريخ.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن اليوم سطر المصريون يوما جديدا في التاريخ عندما قالوا كلمتهم وأعلنتها اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات مدوية وقوية.

وأشار مقدم برنامج “آخر النهار”، إلى أن التاريخ سيقف طويلًا فيما فعله المصريين في الخارج والداخل خلال فترة انتخابات الرئاسة، معلقا "6 أيام انتخاب كانوا ملحمة تصويتية انتخابية بامتياز".