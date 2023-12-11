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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تامر أمين: الشعب المصري فاق كل توقعاتي أمام صناديق الانتخابات

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

وجه الإعلامي تامر أمين، التحية للشعب المصري على المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية قائلا: "من حكم تفرحوا، اللي بيعمل حاجة حلوة يستاهل عليها شكرا، ويستاهل أنه يفرح باللي عمله، واللي الشعب المصري عمله أكثر من مجرد حاجة حلوة، دي حاجة عظيمة فاقت توقعاتي". 

حديث حول انتخابات الرئاسة  

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع من خلال قناة "النهار"، أنه كان يتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات أكثر من 30% في ضوء الظروف التي تعيشها الدولة المصرية، ألا أن تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات أن تتخطى النسبة 45% من إجمالي المصريين الذين لهم حق الانتخاب والتصويت دون إكمال اليوم الثاني حتى. 

وتابع تامر أمين، أن الشعب المصري قدم ملحمة تحتاج الحديث كثيرًا عنها، "لازم نقول للناس شكرا، شكرا لأنك عارف قيمة بلدك، وعارف حجم التحديات والأزمات اللي تلاحق بلدك النهاردة، ومجرد نزولك ده معناه أنك تعرف كل اللي بيدور حولك، انت مواطن من نوع خاص، وانت مواطن من نوع نادر". 

واستكمل، أن المواطن المصري هو مواطن بلا كتالوج، لديه كيمياء وطبيعة خاصة وجينات خاصة لا تظهر إلا وقت الأزمات، ووقت المواقف المهمة، والمعدن فيها دائما معدن نفيس هو الأغلى على الإطلاق. 

تامر امين انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية قناة النهار برنامج آخر النهار المشاركة فى الانتخابات

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