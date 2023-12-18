وكيل حقوق عين شمس: السيسي أيقظ الانتماء لدى الشعب المصري

قدم الدكتور عاطف عبد الحميد، وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس، التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي على نجاحه الكاسح في الانتخابات الرئاسية .



وأضاف "عبد الحميد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين،: "الله يعينك يا ريس على تلبية احتياجات الشعب المصري المتواضعة المتمثلة في الخبز، وتوفير الاحتياجات الاساسية".

وأضاف أن الرئيس عبد لفتاح السيسي أيقظ الانتماء للوطن، وعندما شعر الشعب المصري بالخطر الداهم خاصة بعد التهاب كل حدود مصر سواء من ناحية الشرق في قطاع غزة ، أو من ناحية الجنوب في السودان أو الغرب في ليبيا ، خرج الشعب المصري بكثافة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن أول مهام رئيس الجمهورية هو الحفاظ على التراب المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يضع خطوطا حمراء، عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي حصل على أكثر من 39 مليون صوت بنسبة نجاح تصل لـ89% ، وهذه النتيجة لم تتحقق من قبل في الانتخابات الرئاسية السابقة.