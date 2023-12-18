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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم دولة عربية .. أمريكا تعلن عملية مشتركة لحماية التجارة بالبحر الأحمر من 10 دول

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الإثنين، عن عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال أوستن، إن “ الدول المشاركة ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن”.

وأضاف: “الدول المشاركة في العملية التي تقودها الولايات المتحدة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أنه سيعقد غدا الثلاثاء اجتماعا مع بعض نظرائه من دول المنطقة لمناقشة مواجهة هجمات الحوثيين على السفن المارة بالبحر الأحمر. 

وقال وزير الدفاع الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي جالانت في تل أبيب، إن هجمات الحوثيين على السفن "متهورة وخطيرة وتنتهك القانون الدولي".

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أوستن: اجتماع مع عدد من وزراء الدفاع بالمنطقة لمناقشة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات "لبناء تحالف دولي لمواجهة هذا التهديد، ولتحقيق هذه الغاية، أكد أنه سيعقد اجتماعًا غدًا، مع الوزراء في المنطقة وخارجها لمعالجة هذا التهديد".

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