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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز تنمية المشروعات: مستمرون في مساندة الرئيس السيسي لبناء الجمهورية الجديدة

السيسي
السيسي

تقدم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجميع العاملين بالجهاز بالتهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات وولاية رئاسية جديدة.

وأكد “رحمي”، أنهم يجددون العهد على بذل اقصى الجهد للمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة وتنفيذ توجيهات الرئيس بتفعيل دور الجهاز والعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والتوسع في تقديم خدمات الجهاز للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز مستمر في العمل والإنتاج لاستكمال مسيرة النجاح التى بدأها الرئيس لبناء الجمهورية الجديدة بسواعد وأيدي شبابها وفتياتها موضحا أن مشاركة المواطنين الإيجابية في العملية الانتخابية إنما تؤكد ثقة المواطن المصري في قيادته الحكيمة وقدرتها على تحقيق آماله وطموحاته العريضة في مستقبل أفضل.

تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة متناهية الصغر عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة

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