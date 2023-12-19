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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل استعادة الوزن سريعا بعد فقدانه يهدد تكوين الجسم؟

هل استعادة الوزن
هل استعادة الوزن سريعا بعد فقدانه يهدد تكوين الجسم ؟

استعادة الوزن بشكل سريع بعد فقده يمكن أن يكون مضرًا ويهدد تكوين الجسم، عندما يتم فقدان الوزن بسرعة، فإن الجسم يفقد كمية كبيرة من السوائل والعضلات بالإضافة إلى الدهون، وعند استعادة الوزن بسرعة، يمكن أن يتم تراكم الدهون بشكل أسرع من العضلات، مما يؤدي إلى زيادة نسبة الدهون في الجسم، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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أخصائية تغذية علاجية تنصح بتناول كبسولة الجراسينيا لفقدان الوزن والدهون الموضعية

هل استعادة الوزن سريعا بعد فقدانه يهدد تكوين الجسم ؟

هذا النمط السريع لفقدان الوزن واستعادته يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تأثيرات سلبية أخرى على الصحة، مثل نقص العناصر الغذائية الأساسية وفقدان التوازن الغذائي وضعف النظام المناعي، قد يزيد ذلك من خطر الإصابة بمشاكل صحية مثل نقص المغذيات وهشاشة العظام واضطرابات الدورة الشهرية ونقص الطاقة والتعب.

لذا، يُنصح بالتعاون مع أخصائي تغذية أو طبيب لتطوير خطة صحية ومستدامة لفقدان الوزن واستعادته بشكل صحي، يجب أن تكون الخطة تركز على تناول الأطعمة الصحية والمتوازنة وممارسة النشاط البدني المناسب، يجب أن يتم الفقدان والاستعادة بشكل تدريجي، مما يمنح الجسم الوقت الكافي للتكيف والتعود على التغييرات.

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